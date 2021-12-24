Сделки в 2021 году в сфере биотехнологий упали до минимума за десятилетие

Количество слияний и поглощений в сфере биотехнологий в 2021 году снизилось до минимума за 10 лет. Всего было заключено 116 сделок о слиянии и поглощении, что на 18% меньше, чем годом ранее. Самое крупное соглашение этого года — покупка австралийской биофармацевтической компанией CSL фирмы Vifor Pharma — практически в четыре раза дешевле лидера года прошлого.

В 2021 году на рынке биотехнологий произошло 116 сделок о слиянии и поглощении, что на 18% меньше, чем годом ранее. Это минимум за последние десять лет, сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Evaluate Pharma. Общая сумма M&A-сделок составила 81 млрд долл.

Биотехнологические компании потеряли свою привлекательность в качестве объектов для поглощения из-за ужесточившегося внимания к сделкам на фармрынке со стороны регуляторов. В марте 2021 года FDA, а также их коллеги в ЕС, Великобритании и Канаде заявили, что большой объем ранее заключенных сделок привел к росту цен на лекарства.

В 2021 году сделки по слиянию и поглощению были далеко не такими масштабными, как в прошлом. Самое крупное соглашение этого года — покупка австралийской биофармацевтической компанией CSL фирмы Vifor Pharma за 11,7 млрд долл. — практически в четыре раза дешевле лидера года прошлого — слияния AstraZeneca и компании Alexion.

pharmvestnik