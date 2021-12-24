Минздрав зарегистрировал препарат ФМБА «МИР 19» для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения коронавируса «МИР 19», разработанный Федеральным медико-биологическим агентством. Это этиотропный высокоспецифичный противовирусный препарат для терапии COVID-19, его действие основано на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Сегодня мы получили регистрационное удостоверение ЛП-007720 от 22.12.2021 на высокоспецифичный противовирусный препарат «МИР 19», особенностью которого является то, что он работает на генном (посттранскрипционном) уровне, а именно, избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека. Расшифровка генома вируса SARS-CoV-2 позволила установить оптимальные мишени внутри него. Оптимальной био-мишенью является самая консервативная последовательность РНК вируса, кодирующая фермент — РНК-полимеразу вируса. Без этого фермента вирус утрачивает способность размножаться внутри организма,» — отметила глава ФМБА Вероника Скворцова.

В качестве действующих веществ заявлены синтетическая малая интерферирующая двуцепочечная рибонуклеиновая кислота (микроРНК) и пептид-носитель. Согласно записи в ГРЛС, препарат будет выпускаться в виде лиофилизата сроком годности в 1 год.

«Для выбора миРНК учеными Института иммунологии ФМБА спроектировано in silico 15 тыс. последовательностей миРНК, из которых были отобраны последовательности с высокой теоретической эффективностью, отличающиеся от генома человека и сходных с геномом SARS-CoV-2. Синтезировано и исследовано 15 последовательностей, из которых был отобран 1 вариант миРНК, соответствующий Nsp12 – сайту РНК-полимеразы. Этот жизненно-важный для вируса сайт был проанализирован в более чем 800 геномах от всех значимых линий SARS-CoV-2. Установлена полная идентичность «МИР 19» и мишени в геноме всех известных линий вируса, включая Омикрон. Не выявлено ни одной мутации. Что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2», — добавила Скворцова.

Все стадии производственного процесса препарата «МИР 19» осуществляются на площадке ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА России.

Препарат ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции, заявила Скворцова в эфире телеканала «Россия 24». Сейчас он предназначен только для использования в стационарах. Для того что бы «МИР 19» стал доступен в амбулаторных условиях, потребуются дополнительные исследования.

В конце ноября Скворцова заявила, что испытала на себе препарат от коронавируса «МИР 19». Это потребовалось после контакта с человеком. По ее словам, препарат имеет сладковатый вкус, вдыхать его нужно в течение 10 минут. Если подышать препаратом после контакта с заболевшим, вирусная нагрузка резко падает. По словам главы ФМБА, лекарство будет эффективно против варианта «Омикрон».

При этом препарат еще не прошел II фазу клинических исследований, они должны быть завершены в конце 2021 года. Летом в агентстве говорили, что завершат их в конце августа. I фазу завершили в апреле. В ФМБА сообщали, что препарат показал безопасность и хорошую переносимость. Тогда же институт иммунологии ФМБА получил патент на это средство.

Фото: ФМБА

Ринат Васбеев

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