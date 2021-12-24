Sanofi за $1,2 млрд приобретет американского разработчика онкопрепаратов Amunix

Французская Sanofi 21 декабря сообщила о намерении купить американскую Amunix Pharmaceuticals, специализирующуюся на разработке препаратов для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе для иммунотерапии. Сумма сделки составит до $1,2 млрд. Завершить сделку планируется в первом квартале 2022 года. Французская Sanofi 21 декабря сообщила о намерении купить американскую Amunix Pharmaceuticals, специализирующуюся на разработке препаратов для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе для иммунотерапии. Сумма сделки составит до $1,2 млрд. Завершить сделку планируется в первом квартале 2022 года.

По условиям соглашения Sanofi выплатит $1 млрд авансом и до $225 млн при достижении определенных этапов развития.

За счет заключения сделки Sanofi получила не только доступ к препаратам, находящимся в портфеле Amunix Pharmaceuticals, но и доступ к инновационным платформам Amunix Pro-XTENTM, XPAT и XPACTM, используемым для разработки различных онкопрепаратов.

Sanofi – глобальная фармацевтическая компания, штаб-квартира которой расположена в Париже. В компании насчитывается более ста подразделений, где работают 100 тысяч сотрудников. В портфеле Sanofi есть оригинальные вакцины, инсулины и препараты для лечения орфанных и эндокринных заболеваний. Выручка компании в 2020 году составила $44 млрд, чистая прибыль после уплаты налогов – $14 млрд.

Amunix Pharmaceuticals – фармкомпания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния, США), занимающаяся созданием методов лечения на основе Т-клеток и цитокинов – белков, которые важны для регулирования работы иммунной системы. В портфель Amunix входит экспериментальный препарат AMX-818, нацеленный на HER2. Он считается самым перспективным из разрабатываемых Amunix. Предполагается, что его можно будет использовать для терапии рака молочной железы, немелкоклеточного рака легкого, колоректального рака и рака желудка. Ожидается, что клинические исследования AMX-818 начнутся в 2022 году.

В начале декабря Sanofi объявила о заключении соглашения по приобретению австрийской компании Origimm Biotechnology, которая специализируется на обнаружении компонентов микробиома кожи и антигенов бактерий, вызывающих кожные заболевания.

Французская фармкомпания совместно с британской GlaxoSmithKline также занимается разработкой вакцины от коронавирусной инфекции на основе рекомбинантной ДНК. Компании заключили соглашение о сотрудничестве в апреле 2020 года, спустя месяц отчитались об успешном завершении II фазы КИ препарата и начали III фазу. В Sanofi уточнили, что в ходе проведения этой фазы они расширили свою программу разработки, включив в нее исследование вакцины в качестве использования третьей бустерной дозы «для удовлетворения растущих потребностей общественного здравоохранения». Осенью 2021 года информагентство Reuters cо ссылкой на исполнительного вице-президента Sanofi Томаса Триумфа сообщило, что стоимость вакцины составит менее 10 евро.