«Спутник Лайт» одобрили в Джибути

В Республике Джибути одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве отдельной прививки и бустера. Кроме российских вакцин в этой стране разрешены еще пять препаратов.

Однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» одобрили в Республике Джибути в качестве отдельной прививки и бустера. Об этом сообщается в Telegram-канале российского препарата. Джибути стала 24 страной, где одобрили вакцину. «Спутник V» был зарегистрирован здесь в марте.

Кроме российских вакцин в этой стране разрешены для применения препараты против COVID-19 Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac и Sinopharm.

Ринат Васбеев

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