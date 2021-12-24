Доверие назначениям врачей растет по мере роста количества заражений COVID-19

На фоне продолжающейся пандемии растет доверие пациентов назначениям врачей и, как следствие, более строгое следование им. В частности, после спада в начале года в III квартале вновь увеличилась доля тех, кто покупает все назначенные врачом препараты без самостоятельной «перепроверки» рекомендованного лечения в интернете. Ранее периоды роста этого показателя отмечались в ходе первой и второй волн короновируса.

Увеличилась доля потребителей, которые, получив новое назначение врачей, покупают все выписанные препараты без обращения к отзывам, информации о диагнозе и ценах препаратов-аналогов. Если в начале 2021 года было отмечено некоторое снижение показателя по сравнению уровнем в IV квартале 2020 года (с 47% до 43% в I квартале 2021 года), то впоследствии доля таких потребителей последовательно увеличивалась по мере роста количества заражений COVID-19 и в III квартале 2021 года вновь достигла 47%. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Мнение конечных потребителей» компании Ipsos.

Наряду с этим отмечены и изменения в других показателях, характеризующих установки потребителей лекарств. Так, в 2021 году последовательно снижалась доля тех, кто перед покупкой нового препарата сначала читает отзывы в интернете: 36% в I квартале против 31% в III квартале. Сократилась и доля сравнивающих цены на выписанный препарат и препараты-аналоги: 27 против 22% в тех же периодах. В течение года последовательно снижалась доля тех, кто, узнав о новом диагнозе, сначала читает о нем в интернете: 21% и 17% .

В течение года 47% респондентов обращалось к врачу по полису ОМС, 4% — использовали полис ДМС, 17% — обращались на платной основе.

Шамиль Ахметзянов

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