В Турции одобрили и начали производство вакцины Turkovac

Турецкий медицинский регулятор разрешил экстренное применение в стране вакцины от коронавируса Turkovac, которая, по информации местного Минздрава, является на 100% собственной разработкой. На предприятии в провинции Шанлыурфа уже началось производство этой вакцины.

Агентство по лекарственным средствам и медоборудованию (TITCK) Министерства здравоохранения Турции разрешило экстренное применение в стране отечественной вакцины от коронавируса Turkovac.

«Получено разрешение на экстренное использование [в Турции] нашей вакцины Turkovac. Скоро мы приступим к ее массовому производству. Мы станем одной из девяти стран, изготовляющих вакцины от коронавируса», — сказал глава Минздрава Фахреттин Коджа в эфире телеканала NTV (цитата по ТАСС).

Он также сообщил, что на предприятии в провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны уже началось производство Turkovac. По заявлениям Минздрава Турции, вакцина разработана на основе инактивированного вируса и является на 100% собственной разработкой.

«Турция стала 9-й страной — производителем вакцины от коронавируса в мире. Активное применение вакцины Turkovac начнется уже со следующей недели», — заявил Коджа (цитата по Anadolu).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова предоставить препарат другим странам. «Я поздравляю всех, кто причастен к работе над этой вакциной. Очень важно, что патент на нее есть у нас. Теперь мы можем предоставить третью альтернативу населению наряду с препаратами BioNTech и Sinovac», — сказал президент.

В апреле РФПИ сообщил об одобрении в рамках ускоренной процедуры «Спутника V» в Турции. В конце апреля «ФВ» писал, что РФПИ и турецкая фармкомпания Viscoran İlaç объявили о сотрудничестве для производства в стране вакцины «Спутник V».

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