Росстат отчитался о росте производства лекарств в России за месяц на 3,6%

Выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ноябре 2021 года увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По сравнению с октябрем 2021 года производство увеличилось на 4,2%. Об этом сообщается в отчете Росстата.

За одиннадцать месяцев производство этих видов продукции увеличилось на 18,6% по сравнению с январем – ноябрем 2020 года.

Лекарств изготовлено на 52,6 млрд руб., что на 11,4% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 3,6% больше, чем в октябре 2021 года.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,4 млрд доз, что на 6,4% меньше, чем в ноябре 2020 года, но на 7,2% больше, чем в октябре текущего года. Выпуск в ампулах составил 460 тыс. штук, что на 44,7% меньше, чем в ноябре 2020 года, и на 13,4% меньше, чем в октябре 2021 года.

Производство фармсубстанций в ноябре увеличилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с октябрем 2021 года объемы выпуска выросли на 8,0%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 51,6 т, что на 10,2% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 75,7% больше, чем в октябре 2021 года. Антибиотиков в ноябре выпущено 73,2 т. По сравнению с ноябрем 2020 года рост составил 28,2%, а по сравнению с октябрем 2021 года – 15,5%.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарствами, изготовлено 25,4 млн упаковок, что практически на уровне ноября прошлого года и на 5,6% больше, чем в октябре 2021 года. Клейких перевязочных материалов изготовлено 10,8 млн упаковок, что на 97,3% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 79,8% больше, чем в октябре 2021 года.

Оборудования и приборов, применяемых для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в ноябре выпущено на 4,1 млрд руб., что на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,2% больше, чем в октябре 2021 года.

В целом за одиннадцать месяцев 2021 года произведено сложной электронной продукции медицинского назначения на 31,2 млрд руб., что на 0,1% больше, чем за январь – ноябрь 2020 года.

Елена Сидорова

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