Минздрав разрешил исследование одобренного FDA препарата на основе миРНК

Минздрав выдал разрешение компании «Новартис Фарма» на проведение клинического исследования препарата инклизиран. Лекарство для снижения уровня холестерина у взрослых из групп высокого риска в этот же день получило одобрение FDA. Препарат разработан с использованием технологии миРНК. С использованием аналогичной технологии в России разработан новый препарат для лечения COVID-19 — «МИР 19».

Минздрав выдал разрешение на исследование III фазы препарата инклизиран. Запись об этом появилась в государственном реестре лекарственных средств 22 декабря, обратил внимание «ФВ». Препарат в виде раствора для подкожного введения будут получать участники с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В этот же день FDA одобрило применение препарата инклизиран под торговым наименованием Leqvio в США. Лекарство разрешено для дополнительного снижения уровня холестерина липопротеидов низкой плотности у пациентов с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией или атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием. Препарат разрешено использовать вместе с диетой и максимально переносимой дозой статинов. Инклизиран вводится два раза в год, после первых двух инъекций раз в три месяца.

Ранее препарат получил одобрение в ЕС. Введение инклизирана дважды в год приводит к дополнительному снижению холестерина липопротеинов низкой плотности до 52%, несмотря на прием максимально переносимых доз статинов. Leqvio ограничивает выработку белка PCSK9, который может повышать уровень холестерина ЛПНП.

Препарат разработан с применением технологии малой интерферирующей РНК, или миРНК. С использованием аналогичной технологии разработан новый препарат для лечения новой коронавирусной инфекции — «МИР 19». Разрешение на применение «МИР 19» Минздрав выдал 22 декабря.

Малые интерферирующие РНК состоят из двух коротких цепочек РНК. Лекарства использует феномен РНК-интерференции, когда малые РНК подавляют экспрессию гена, кодирующего «нужный» белок.

Елена Воронина

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