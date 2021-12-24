«Медсинтез» инвестирует 100 млн рублей в производство медизделий для лабораторной диагностики

Екатеринбургский завод «Медсинтез» к 2025 году намерен организовать на площадке территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новоуральск» производство пластиковых медицинских изделий для нужд лабораторной диагностики. Объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей. Екатеринбургский завод «Медсинтез» к 2025 году намерен организовать на площадке территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новоуральск» производство пластиковых медицинских изделий для нужд лабораторной диагностики. Объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей.

По словам председателя совета директоров компании Александра Петрова, на предприятии будет выпускаться лабораторное оборудование и емкости для анализов. В компании рассчитывают на поставку продукции в региональные минздравы и рядовые медучреждения по госзаказу.

Для производства медицинских изделий планируется создать дочернюю компанию. Объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей, в «Медсинтезе» нацеливаются на оборот в 300 млн рублей в первый год работы производства.

В июне 2020 года «Медсинтез» подписал соглашение с правительством Еврейской автономной области по созданию производства медицинских изделий – средств индивидуальной защиты (в частности, медицинских масок) и шприц-ручек для инсулина, а также средств для дезинфекции и лекарств в биотехнопарке в Биробиджане. Объем инвестиций в проект оценивался в 1,5 млрд рублей.

Завод «Медсинтез» входит в Уральский биомедицинский кластер (город Новоуральск Свердловской области) и специализируется на производстве фармацевтической продукции. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Завод «Медсинтез» принадлежит Александру и Денису Петровым (доля в 99,97 и 0,03% соответственно). В 2020 году компания выручила 3,271 млрд рублей, чистая прибыль составила 284,4 млн рублей.

Председатель совета директоров завода Александр Петров – сын депутата Госдумы и члена Комитета по охране здоровья Александра Петрова-старшего.