«Азбука вкуса» планирует продавать лекарства онлайн

«Азбука вкуса» планирует со следующего года выйти на рынок продажи безрецептурных лекарств в онлайне. Сети продуктовых магазинов пока не удалось найти партнеров для открытия аптек. Супермаркеты уже начали выставлять на полки «хорошие, проверенные бренды» БАД.

«Азбука вкуса» заинтересована в продаже безрецептурных лекарств. Однако сети продуктовых магазинов найти партнеров пока не удалось, рассказал в интервью РБК президент компании Денис Сологуб. К тому же для открытия аптек в магазинах существуют определенные технические сложности.

«Сейчас мы не работаем с аптеками, но есть точки, которые мимикрируют под нас, на это сложно влиять, какие-то точки в соседних помещениях или в субаренде. И мы видим, что много чеков клиентов, которые совершают покупки рядом. Мы пробовали взаимодействовать на эту тему с разными компаниями в прошлом году, когда начался ажиотаж в связи с пандемией, для меня было очевидно, что увеличится потребность в лекарствах. Хотя мы пытались найти партнерство, как у нас сложилось с «Яндекс.Едой» и Delivery Club, по сути, создать какой-то shop-in-shop для безрецептурных лекарств, но пока не очень хорошо получалось», — поделился он.

В магазине уже начали выставлять на полки «хорошие, проверенные бренды» БАД, для продажи которых не требуется специальная лицензия.

«Другую фармпродукцию внутри магазина продавать проблематично, фармпродукция требует отдельного помещения с лицензией. Поэтому мы начнем с онлайна, и уже в следующем году там будет доступна безрецептурная линейка», — сказал Сологуб.

Сеть насчитывает 105 продуктовых супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ринат Васбеев

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