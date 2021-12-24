Исследование: «Ремдесивир» на 87% снижает риск тяжелой формы коронавируса

Согласно результатам международного исследования (опубликовано в издании New England Journal of Medicine), препарат ремдесивир снижает на 87% риск развития тяжелой формы коронавирусной инфекции, которая требует госпитализации или приводит к смерти, среди людей с хроническими заболеваниями.

Как пишет ТАСС, исследование проводилось учеными из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Дании и Испании. В нем поучаствовали 562 пациента с хроническими заболеваниями, в частности, такими, как диабет, ожирение и гипертония. Средний возраст участников составлял 50 лет. Во время исследования 279 человек получали по меньшей мере одну дозу ремдесивира, а 283 человека – плацебо.

«Среди амбулаторных пациентов с высоким риском прогрессирования COVID-19 трехдневный курс ремдесивира обеспечил приемлемую степень безопасности и снизил риск госпитализации или смерти на 87% по сравнению с плацебо», – гласит исследование.

Только двух проходивших курс ремдесивира человек госпитализировали в связи с COVID-19, а в группе принимавших плацебо участников число госпитализаций увеличилось до 15. В обеих группах с момента заражения коронавирусом никто из пациентов не умер.

Кроме того, пациенты из группы плацебо чаще обращались к врачу из-за коронавирусной инфекции, чем те, кто принимали ремдесивир.

gxpnews