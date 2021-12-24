Туркменистан одобрил вакцину «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения Туркменистана зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт». «Спутник V» зарегистрирован в этой стране в январе 2021 года. При этом власти страны заявляют, что у них не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» и выдало соответствующий сертификат. Об этом сообщается на сайте министерства. Туркменистан стала 23-ой страной, одобрившей применение этого препарата. «Спутник V» зарегистрирован здесь в январе 2021 года.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 21 декабря на совещании по вопросам, связанным с распространением в мире коронавирусной инфекции, заявил, что страна сотрудничает с международными организациями, в первую очередь с ВОЗ, участвует в международных мероприятиях, проводимых в сфере здравоохранения. Для предотвращения проникновения и распространения в стране коронавирусной инфекции страна закупила необходимые вакцины, в настоящее время проводится вакцинация населения.

«Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом», — подчеркнул президент.

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