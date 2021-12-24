Novartis за $1,5 млрд приобретет британскую компанию по разработке генной терапии

Швейцарская фармкомпания Novartis 22 декабря объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении британской Gyroscope Therapeutics, специализирующейся на генной терапии глазных болезней. Сумма сделки составит до $1,5 млрд. Швейцарская фармкомпания Novartis 22 декабря объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении британской Gyroscope Therapeutics, специализирующейся на генной терапии глазных болезней. Сумма сделки составит до $1,5 млрд.

По условиям соглашения Novartis направит британской фармкомпании $800 млн в качестве авансового платежа и до $700 млн – при достижении определенных результатов при разработке экспериментального препарата GT005 для терапии географической атрофии (ГА). Сейчас препарат находится на II фазе КИ.

Географическая атрофия – это поздняя атрофическая стадия возрастной макулярной дегенерации, приводящая к потере зрения. В мире ею страдают около 5 млн человек. В настоящее время нет лекарств для терапии ГА.

Потенциально GT005 может стать первым препаратом для лечения ГА. Он уже получил статус FastTrack (ускоренное одобрение) от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в сентябре 2020 года.

В 2017 году FDA одобрило другой препарат (Luxturna от Spark Therapeutics) для терапии еще одной генетической болезни глаз – наследственной дистрофии сетчатки. Лечение обоих глаз этим препаратом в США обходится в $850 тысяч (примерно 63,7 млн рублей по актуальному курсу). Европейское агентство лекарственных средств выдало разрешение на применение Luxturna в 2018 году. За пределами США за дистрибуцию препарата отвечает Novartis.

Novartis – транснациональная фармацевтическая корпорация со штаб-квартирой в Базеле. Основана в 1996 году путем слияния Sandoz и Ciba-Geigy. В 2019 году выручка Novartis составила $47,5 млрд. В июне 2021 года Novartis подписала соглашение о сотрудничестве с цюрихским стартапом Cellerys, проводящим КИ препарата для терапии рассеянного склероза, а также сообщила о намерении приобрести этот стартап, но финансовых подробностей сделки не раскрыла.