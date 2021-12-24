Аналитики прогнозируют двузначный рост фармрынка в 2021 году

По итогам 2021 года рост фармацевтического рынка (только лекарства) составит 16%, подсчитали аналитики AlphaRM. В DSM Group полагают, что рост будет 12,4%. Аналитики сходятся во мнении: основной драйвер роста — госсегмент, который, по разным данным, прибавит в 2021 году 29—34%.

По итогам 2021 года рынок лекарств в России вырастет на 12—16%. Такие прогнозы на заседании РАФМ 21 декабря озвучили аналитические компании. В AlphaRM полагают, что при этом госсегмент вырастет на 34%, а розница — на 5,4%. Прогноз DSM: госсегмент — 29%, розница — 4,4%.

Какие прогнозы наиболее актуальны

В своих прогнозах AlphaRM учитывает госзакупки вакцин от COVID -19, DSM — пока нет. По данным AlphaRM, в январе — октябре 2021 года государство на антиковидные вакцины потратило 112 млрд руб. Если вычесть эту сумму из прогнозируемых объемов рынка лекарств на 2021 год, то рост в госсегменте будет 16,5%, а в целом по рынку — 9%.

Участники заседания согласились, что закупки антиковидных вакцин на работе основной массы участников рынка не отразятся. «В данных по рынку будут учитываться затраты на производство вакцин в текущем году, и это дает плюс рынку, но с точки зрения здравого смысла никакого плюса здесь нет. Тем компаниям, которые работают в сегменте сердечно-сосудистых препаратов или каких-то еще, это ничего не даст», — полагает содиректор направления Healthcare компании Ipsos в России Олег Фельдман.

Замдиректора AlphaRM Татьяна Литвинова полагает, что в текущей ситуации более логично смотреть на прогнозы продаж по отдельным терапевтическим группам. Например, по расчетам компании, по итогам 2021 года продажи ингибиторов АПФ (применяются при сердечно-сосудистых заболеваниях) в аптеках вырастут на 2%, в 2022 году — на 9%, продажи нестероидных противоревматических препаратов — на 9% в 2021 и на 6% в 2022 году, прочих противовирусных лекарств — на 2 и 15% соответственно.

Лишь бы не было войны

Фармкомпании волнует напряженная геополитическая обстановка и растущая инфляция. «Если не будет геополитических катастроф и экономическое благополучие будет хотя бы на том же уровне и не будет дальнейшего падения платежеспособного спроса, то у фармы будет все хорошо, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей», ­— полагает генеральный директор компании «Альфасигма Рус.» Ольга Глазкова.

В пятилетней перспективе, по ее мнению, единственная возможность принципиально изменить развитие рынка — это запуск лекарственного страхования.

Генеральный директор компании «Полисан» Дмитрий Борисов отметил, что один из рисков для отрасли — стремительно развивающаяся инфляция, в большей степени это касается производителей препаратов из перечня ЖНВЛП. «Больше 4% на эти препараты нам цену поднять не дадут, а реальная инфляция, думаю, будет от 15 до 20%, несмотря на официальную инфляцию около 9%», — полагает он.

Борисов добавил, что дальнейший выпуск недорогих лекарств из перечня ЖНВЛП может оказаться под вопросом у многих производителей, так как не всегда есть возможность компенсировать нерентабельность производства этих препаратов выпуском лекарств не из ЖНВЛП.

«По имеющимся сейчас у нас письмам от поставщиков упаковочных материалов, оборудования и так далее рост стоимости их продукции составит от 25 до 30%, это не может не сказаться на продуктовом портфеле», — заключил глава «Полисана».

Елена Калиновская

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