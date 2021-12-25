Правительство утвердило новый перечень ЖНВЛП на 2022 год

Правительство расширило перечень ЖНВЛП. В него вошли 22 новых наименования лекарства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Всего в новом перечне 808 препаратов. Среди новых наименований препараты для лечения спинально-мышечной атрофии (рисдиплам), рака молочной железы (талазопариб), муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор), рассеянного склероза (кладрибин, сипонимод), средства для лечения множественной миеломы (изатуксимаб, помалидомид), хронического гепатита B (булевиртид), туберкулеза легких (деламанид), внутрибольничных инфекций (полимиксин В) и ВИЧ-инфекции (биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, доравирин+ламивудин+тенофовир).

Кроме того, для пяти препаратов, уже входивших в перечень, были добавлены дополнительные лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.

Этим же распоряжением расширился перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).

На днях организация «Коалиция по готовности к лечению» обратилась к председателю правительства с просьбой побыстрее утвердить перечень ЖНВЛП на 2022 год. Дело в том, что в некоторых регионах власти одобрили выписку рекомендованных к включению в ЖНВЛП лекарств, так как уверены, что с 1 января 2022 года препараты будут закупать на федеральном уровне. Однако само распоряжение на 22 декабря не было утверждено.

Елена Калиновская

Екатерина Погонцева

pharmvestnik