Мария Тимофеева сменила Антона Буздалина на посту гендиректора «Сбер Еаптеки»

В «Сбер Еаптеке» сменился генеральный директор. Должность заняла бывший топ-менеджер X5 Group Мария Тимофеева.

Новым генеральным директором «Сбер Еаптеки» назначена бывший топ-менеджер X5 Group Мария Тимофеева, Об этом говорится в сообщении пресс-службы интернет-аптеки, поступившем «ФВ». Ранее эту должность занимал основатель компании Антон Буздалин. Он сосредоточится на стратегическом развитии бизнеса в роли вице-президента компании, следует из сообщения.

В «Сбер Еаптеке» Тимофеева будет отвечать за операционное управление и продуктовое развитие. До прихода в компанию она работала директором по продукту онлайн-гипермаркета Vprok.ru в X5 Group.

Это не первые кадровые перестановки интернет-аптеки в 2021 году. В июне этого года к компании также присоединилась бывший топ-менеджер сети «36,6» Евгения Ламина.

Руслан Мавлиханов

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