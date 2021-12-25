FDA заявило о неэффективности большинства моноклональных антител против «Омикрона»

FDA заявило о низкой эффективности совместного использования препаратов на основе моноклональных антител бамланивимаба и этесевимаба, а также касиривимаба и имдевимаба против нового варианта коронавируса «Омикрон». Наибольшей активностью может обладать препарат сотровимаб.

Новый вариант коронавируса «Омикрон» может быть связан с устойчивостью к моноклональным антителам, одобренным для экстренного использования при COVID-19, считает Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Информация по назначению моноклональных антител и их ожидаемой активности против нового варианта коронавируса опубликована на сайте Канцелярии помощника секретаря по вопросам готовности и реагирования (ASPR), пишет «Медицинский вестник».

Согласно обновлению, эффективность совместного использования бамланивимаба и этесевимаба, а также касиривимаба и имдевимаба (REGEN-COV) против варианта «Омикрон» маловероятна. Предполагается, что наибольшая активность будет сохраняться у препарата сотровимаб.

На основании полученных рекомендаций, ASPR приостановила поставки бамланивимаба, этесевимаба, касиривимаба и имдевимаба до получения дополнительной информации от Центров по контролю заболеваний США (CDC). При этом поставки сотровимаба возобновились.

В России препараты на основе моноклональных антител не зарегистрированы. Их назначение возможно только с согласия врачебной комиссии при наличии разрешения на временное обращение. Применение препаратов на основе моноклональных антител для лечения COVID-19 рекомендуется в стационарных условиях или в условиях дневного стационара не позднее седьмого дня с начала болезни в качестве этиотропной терапии. В соответствии с временными методическими рекомендациями, в нашей стране используются однокомпонентные (сотровимаб, регданвимаб) и комбинированные (бамланивимаб+этесевимаб; касиривимаб+имдевимаб) препараты на основе моноклональных антител. Большинство из них не эффективны против варианта коронавируса «Омикрон».

pharmvestnik