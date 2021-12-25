iHerb не смог обжаловать решение суда о блокировке

Алтайский краевой суд отклонил апелляционную жалобу маркетплейса iHerb на решение Центрального районного суда Барнаула о признании запрещенной в России информации на русскоязычной версии сайта iHerb. Представители компании жалуются, что им не предоставили время для ознакомления с новыми документами.

Алтайский краевой суд оставил без изменений решение Центрального районного суда Барнаула от 24 августа о признании запрещенной к распространению в России информации на русскоязычной версии сайта маркетплейса iHerb о продаже специализированной пищевой продукции.

Как сообщил «Известиям» партнер и глава московской практики Dentons в области судебных споров и арбитража, юридический представитель iHerb Роман Зайцев, представителям компании не предоставили возможности до заседания ознакомиться с возражениями на жалобу прокуратуры, «Народного контроля» и Роскомнадзора.

По его словам, в суде обвинение представило «значительный объем новых материалов», ознакомиться с которым защита не смогла должным образом.

Решение о кассационном обжаловании еще не принято.

Зайцев добавил, что «фактически в апелляционном суде рассматривался вопрос о блокировке русскоязычного сайта маркетплейса iHerb».

Как писал «ФВ» в августе, Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск прокуратуры и объявил запрещенной в России информацию на сайте американского интернет-магазина iHerb.

В апреле 2020 года в России заблокировали мобильное приложение iHerb из-за содержания информации, запрещенной к распространению в стране. В феврале этого года Верховный суд России признал законной блокировку приложения iHerb.

В июне 2021 года iHerb заявила, что готова инвестировать более 1,5 млрд рублей в официальное оформление свидетельств о государственной регистрации для 6 тысяч наименований различных витаминов, БАД и косметических средств, реализуемых на российском рынке через интернет-магазин компании. В представительстве компании в РФ подчеркнули, что такое решение принято, чтобы подтвердить соответствие предлагаемой продукции всем санитарным и гигиеническим нормам, установленным на территории России и Таможенного союза.

Елена Сидорова

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