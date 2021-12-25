Takeda вывела на российский рынок препарат от синдрома короткой кишки

Фармкомпания «Такеда Россия» (представительство японской Takeda) вывела на российский рынок Гэттестив (тедуглутид), первый в мире препарат для лечения пациентов с синдромом короткой кишки (СКК) с кишечной недостаточностью в возрасте от одного года. Первая партия препарата уже доступна в России. Фармкомпания «Такеда Россия» (представительство японской Takeda) вывела на российский рынок Гэттестив (тедуглутид), первый в мире препарат для лечения пациентов с синдромом короткой кишки (СКК) с кишечной недостаточностью в возрасте от одного года. Первая партия препарата уже доступна в России.

В июне 2021 года Takeda получила в России регудостоверение на тедуглутид. В этом же месяце СКК вошел в перечень заболеваний, терапию которых будет финансировать фонд «Круг добра», в июле тедуглутид был включен в план закупок фонда.

Препарат имитирует действие природного гормона – глюкагоноподобного пептида-2, стимулируя адаптацию кишечника и увеличивая абсорбционную способность слизистой кишки. Применение препарата может привести к сокращению или полному отказу от парентерального питания и инфузионной терапии, которые до появления тедуглутида были единственными вариантами лечения пациентов с СКК.

Европейское агентство лекарственных средств одобрило тедуглутид в 2012 году под ТН Revestive для терапии СКК у детей от года и старше, в этом же году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США впервые одобрило тедуглутид для взрослых, а в мае 2019 года разрешило его применение у детей. В США препарат известен под ТН Gattex.

СКК с кишечной недостаточностью – это снижение функциональности тонкой кишки в результате резекции или врожденных пороков, приводящее к хронической кишечной недостаточности и нарушению адекватного роста и развития пациента. Заболевание встречается с частотой от 1 до 5 человек на 1 млн, летальность при синдроме короткой кишки составляет от 11% до 37,5%.

В начале декабря «Р-Фарм» также сообщил о выводе на российский рынок препарата Кинерет (анакинра) от Swedish Orphan Biovitrum, предназначенного для терапии аутовоспалительных заболеваний и входящего во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Фото: bostonglobe.com

vademec