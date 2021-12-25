Принадлежности для медизделий получат льготы по НДС

Министерство финансов РФ разработало законопроект, согласно которому принадлежности к медицинским изделиям получат льготы или освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС). Преференции получат только те принадлежности, которые включены в регудостоверения и не могут быть реализованы отдельно от основного медоборудования. Министерство финансов РФ разработало законопроект, согласно которому принадлежности к медицинским изделиям получат льготы или освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС). Преференции получат только те принадлежности, которые включены в регудостоверения и не могут быть реализованы отдельно от основного медоборудования.

Ведомство намерено внести поправки в п. 2 ст. 149 и пп. 4 п. 2 ст. 164 Налогового кодекса (НК) РФ. В случае утверждения поправок в предложенной редакции принадлежности к медизделиям будут освобождены от НДС (или применения налоговой ставки в размере 10%), если они содержатся в регудостоверении на само медизделие. При этом льгот будут лишены те принадлежности, которые продаются отдельно от самих медицинских изделий.

Сроки принятия законопроекта не установлены, предполагается, что после утверждения он вступит в силу в течение месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

В ноябре-декабре 2021 года были внесены и приняты поправки в НК РФ, предполагающие продление льгот и нулевой ставки по НДС на медицинские изделия с российскими регудостоверениями на период после 31 декабря 2021 года.

В предыдущей редакции НК возможность получения нулевой ставки и льгот распространялась на МИ, имеющие регудостоверение ЕАЭС, либо изделия, валидированные по российским правилам, но до 31 декабря 2021 года. В новой редакции НК была исключена фраза «до 31 декабря 2021 года», действие нормы в отношении российских регудостоверений стало бессрочным.