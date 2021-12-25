Медицинские светильники исключены из перечня квотируемых медизделий

Правительство РФ сократило перечень медизделий, подпадающих под минимальные квоты на приобретение отечественной продукции на рынке госзаказа. В частности, из перечня исключены медицинские светильники и аппараты верхних и нижних конечностей. Вместо них в список добавлены внешние протезы, кроме того, уточнен пункт о применении ортопедических стелек. Правительство РФ сократило перечень медизделий, подпадающих под минимальные квоты на приобретение отечественной продукции на рынке госзаказа. В частности, из перечня исключены медицинские светильники и аппараты верхних и нижних конечностей. Вместо них в список добавлены внешние протезы, кроме того, уточнен пункт о применении ортопедических стелек.

Поправки внесены в постановление Правительства РФ №2014, регламентирующее минимальные квоты по закупкам по 44-ФЗ. Из перечня исключен пункт операционных и смотровых медицинских светильников под кодом ОКПД 2 27.40.39.110, а также аппараты нижних конечностей под кодом 32.50.22.122. Под кодом 32.50.22.121 в перечень внесены внешние протезы с минимальной долей закупок в 45% в 2021 году, 47% в 2022 году и 50% в 2023 году.

Помимо этого, скорректировано описание ортопедических стелек – вместо них под кодом 32.50.22.157 внесены вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви, включая стельки и полустельки с долей отечественной продукции 55% в 2021 году, 57% в 2022 году и 60% в 2023 году.

В декабре 2020 года Правительство РФ утвердило минимальные квоты на госзакупки медицинских изделий из ЕАЭС по 44-ФЗ и 223-ФЗ по 32 и 20 наименованиям продукции соответственно – они составили от 9% до 90% и вступили в силу с 1 января 2021 года. В перечень вошли томографы, рентгеновское оборудование, аппараты ИВЛ и УЗИ, шприцы-инъекторы, интраокулярные линзы, эндопротезы суставов, инвалидные коляски, ортезы, емкости для взятия, хранения и перевозки биологических проб, инкубаторы для новорожденных и другие медизделия.

В августе 2021 года Минпромторг РФ разработал поправки в профильные постановления правительства №2013 и №2014. Предполагалось, что квоты по ряду позиций будут пересмотрены – в частности, для МРТ они уменьшатся до 10–30% в 2021–2023 годах, а минимальная квота на сканеры УЗИ уменьшится с 60–80% до 40–60% с 2021 по 2023 год. В перечень планировалось внести электрокардиографы с минимальной долей 50% в 2022 году и 60% – в 2023 году, оптические микроскопы с квотой 15% и 25% соответственно, диагностические реагенты и системы мониторинга глюкозы с показателем закупок 70% и 85% за 2022 и 2023 годы. По состоянию на декабрь 2021 года поправки не утверждены.