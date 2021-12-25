ЕЭК планирует ввести новые механизмы защиты конкуренции на рынках лекарств

Руководители антимонопольных ведомств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев в ходе онлайн-совещания в формате «5+1» обсудили приоритетные направления работы на 2022 год. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЭК.

«В сфере защиты интересов потребителей одним из приоритетных направлений выбрано обеспечение беспрепятственного доступа населения к жизненно важным лекарственным средствам», – говорится в сообщении.

Для этого конкурентный блок предложил создать реестр цен на лекарства. Предполагается, что в нем будет содержаться информация о производителях и ценах (предельных, оптовых) на лекарственные средства в странах ЕАЭС.

В ЕЭК ранее оценили проект бизнес-решений по ветеринарии и обращению лекарств.

Кроме того, ЕЭК разрабатывает план по повышению обеспеченности государств ЕАЭС стратегически важными препаратами.

gxpnews