ВОЗ одобрила изготовленную по лицензии в Латинской Америке вакцину AstraZeneca

Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) объявила о том, что в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была внесена вакцина от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca, которую производят в Латинской Америке.

ВОЗ одобрила для экстренного использования вакцину британско-шведской компании AstraZeneca против COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant]), которую по лицензии совместно выпускают Аргентина и Мексика (субстанцию производят на аргентинской фармацевтической фирме mAbxience, а мексиканская Laboratorios Liomont осуществляет розлив препарата).

«Мы приветствуем эту новость. Это важная веха для Латинской Америки, которая подчеркивает важность передачи технологий для увеличения доступности качественных вакцин против COVID-19 в регионе», – прокомментировала директор ПАОЗ Карисса Ф. Этьен.

Пытаясь расширить доступ к вакцинам против коронавируса в Латинской Америке и Карибском бассейне, ПАОЗ поддержала регуляторные органы двух стран в выполнении требований ВОЗ по включению в список.

Как добавила директор ПАОЗ, эта веха была достигнута благодаря приверженности государственного и частного секторов Аргентины и Мексики, особенно инвестициям, сделанным в развитие научно-технической базы и регулирующего надзора.

Карисса Ф. Этьен также отметила, что за счет недавно запущенной Региональной платформы ПАОЗ повысится современный фармацевтический потенциал и упростится передача технологий для разработки мРНК-вакцин в регионе. Одновременно укрепятся регуляторный потенциал и конвергенция для поддержки этих процессов.

Включение в список ВОЗ вакцины против коронавирусной инфекции открывает дорогу для ее поставок за пределы региона, а также для распределения в рамках международного механизма COVAX.

ВОЗ ранее определила эффективность применения вакцин от COVID-19 разных типов.

gxpnews