Разработчик «Авифавира» заявил об эффективности препарата против штаммов «дельта» и «омикрон»

Российский препарат от коронавирусной инфекции эффективен против новых штаммов «дельта» и «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Химрар», осуществляющей разработку препарата.

«Группа компаний «Химрар», разработчик российского препарата против коронавируса «Авифавир» (МНН: фавипиравир), объявляет о его эффективности против различных штаммов SARS-CoV-2, в том числе «дельта» и «омикрон». «Авифавир» воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов (RdRp), не подверженные мутациям, причем сразу по трем взаимодополняющим механизмам, в результате полностью блокируя вирусную инфекцию», – говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, российский препарат против COVID-19 «Авифавир» зарегистрирован в Индонезии.

gxpnews