Минздрав выдал разрешение «Р-Фарм» на ввоз двух партий препарата «Кинерет»

Минздрав выдал разрешение компании «Р-Фарм» на ввоз партии препарата «Кинерет» (МНН анакинра), сообщает «ФВ». Держателем регудостоверения в ГРЛС указана компания Swedish Orphan Biovitrum.

Речь идет о ввозе двух партий лекарства общим объемом 8261 упаковка.

Анакинра зарегистрирована в России в феврале 2021 года. Согласно данным Росздравнадзора, 13 декабря 2021 года в гражданский оборот выпущена первая серия препарата. Компанией, выпустившей в оборот «Кинерет», стала «Р-Фарм».

Ранее министерство здравоохранения России опубликовало у себя на сайте проект распоряжения правительства об утверждении изменений, вносимых в перечни лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. В нем также предлагалось добавить в список ЖНВЛП МНН анакинра. Правительство решило включить лекарство в новый перечень ЖНВЛП с 2022 года.

«Кинерет» — рекомбинантный антагонист рецептора интерлейкина-1 человека. Он блокирует активность цитокина, который является ключевым медиатором воспаления.

gxpnews