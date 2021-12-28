Gilead Sciences поставит в Россию партию оригинального ремдесивира

Американская Gilead Sciences получила разрешение на временное обращение в России партии оригинального ремдесивира – Веклури. В конце 2020 года принудительную лицензию на ремдесивир получила компания «Фармасинтез» Викрама Пунии, а Gilead даже не зарегистрировала предельную цену на свой Веклури. Американская Gilead Sciences получила разрешение на временное обращение в России партии оригинального ремдесивира – Веклури. В конце 2020 года принудительную лицензию на ремдесивир получила компания «Фармасинтез» Викрама Пунии, а Gilead даже не зарегистрировала предельную цену на свой Веклури.

Gilead поставит 5,1 тысячи упаковок ремдесивира.

Ремдесивир от Gilead Sciences и его дженерик от «Фармасинтеза» были зарегистрированы в России в один день – 14 октября 2020 года. В ноябре того же года ремдесивир был включен в ЖНВЛП.

Вскоре владелец «Фармасинтеза» Викрам Пуния попросил Правительство РФ разрешить его компании продавать ремдесивир без согласия патентообладателя. В конце 2020 года «Фармасинтез» получил такое разрешение сроком на год.

В то время «Фармасинтез» был единственной компанией, зарегистрировавшей предельную цену на препарат – на уровне 7,4 тысячи рублей за упаковку. Поэтому с 2021 года, когда в силу вступил обновленный перечень ЖНВЛП, Gilead не могла реализовывать Веклури. Ремдесивир от Gilead региональные органы здравоохранения все равно приобретали, пользуясь возможностью закупки у единственного поставщика для оказания экстренной медпомощи при распространении COVID-19.

В октябре 2021 года правительство выделило 4 млрд рублей на централизованную закупку ремдесивира. Победителями 14 аукционов стали компании, связанные с «Фармасинтезом». Они должны поставить 770 тысяч упаковок препарата по цене 5,28 тысячи рублей за штуку – это на 28,6% ниже предельной зарегистрированной цены.

По данным ЕИС в сфере закупок, «Фармасинтез» уже отгрузил ремдесивира на 2,3 млрд рублей при совокупной стоимости контрактов 4,1 млрд с ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» Минздрава.

Первый этап поставок «Фармасинтез» выполнил не без задержек – по 7 из 14 контрактов, из-за чего близким к компании поставщикам начислено пени 144 тысячи рублей. На выполнение второго этапа поставок осталась неделя – все отгрузки должны быть завершены до 31 декабря.

Основатель компании Викрам Пуния уверен, что проблем не будет: «Огромный контракт, кратчайшие сроки. Выполнить обязательства помогло наличие необходимых мощностей по производству стерильных препаратов. Всего одна или две компании способны произвести такой объем». Но этого недостаточно. Поставленного объема, по словам Пунии, хватит на январь 2022 года. Обсуждение продления лицензии ведется, добавил он.