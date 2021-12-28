В Ливане зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт»

Российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировал регулятор Ливана. Она будет применяться как самостоятельная вакцина и как усилитель других препаратов.

В Ливане зарегистрирована российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Как указано в сообщении РФПИ в Twitter, она будет применяться как самостоятельная вакцина и как усилитель других препаратов. Ливан стал 25-й страной, где одобрили вакцину.

Вакцина основана на аденовирусе человека серотипа 26, который является первым компонентом вакцины «Спутник V».

5 февраля РФПИ объявил о регистрации в Ливане двухкомпонентного препарата «Спутник V».

Елена Сидорова

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