«Росатом» вывел на рынок отечественный аппарат брахитерапии нового поколения

Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (АО «НИИТФА», входит в АО «Русатом Хэлскеа» ГК «Росатом») зарегистрировал отечественный аппарат контактной лучевой терапии второго поколения «Брахиум». Объем инвестиций в проект не раскрывается, предполагается, что на рынке аппараты будут стоить на 10–15% ниже импортных аналогов. Первые поставки медоборудования в клиники намечены на 2022 год. Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (АО «НИИТФА», входит в АО «Русатом Хэлскеа» ГК «Росатом») зарегистрировал отечественный аппарат контактной лучевой терапии второго поколения «Брахиум». Объем инвестиций в проект не раскрывается, предполагается, что на рынке аппараты будут стоить на 10–15% ниже импортных аналогов. Первые поставки медоборудования в клиники намечены на 2022 год.

Регудостоверение Росздравнадзора на аппарат получено 24 декабря 2021 года. «Брахиум» предназначен для контактной лучевой терапии онкологических заболеваний органов малого таза, молочной железы, пищевода, носоглотки и полости рта. В аппарате используются современные технологии высокодозовой брахитерапии, что дает возможность проводить процедуру лечения с высокой точностью введения источников излучения до 1 мм, рассказали в компании.

В ближайшее время «Русатом Хэлскеа» приступит к серийному производству медоборудования. По оценкам структуры ГК «Росатом», дефицит аппаратов, исходя из стандартов оснащения отделений радиотерапии онкоклиник, составляет как минимум 32 единицы. В настоящее время в РФ инсталлировано 148 аппаратов при минимальном пороге 180 единиц.

Первые поставки комплекса «Брахиум» в лечебные учреждения запланированы на 2022 год. Розничная цена на аппарат не раскрывается, однако ожидается, что она будет на 10–15% ниже импортных аналогов, уточнили Vademecum в «Русатом Хэлскеа».

«При создании гамма-терапевтического комплекса учитывались современные требования медицинского онкологического сообщества и использовался огромный опыт российских специалистов, полученный за несколько десятилетий применения методики контактного облучения, в том числе и на базе ФГБУ «РНЦРР», – отметили в структурах госкорпорации.

АО «Русатом Хэлскеа» входит в ГК «Росатом» и занимается развитием различных проектов в сфере ядерной медицины. В портфеле компании – первый российский линейный ускоритель «Оникс» с энергией 6 МэВ (проект «КЛТ-6»). В ноябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации ускорителей шведско-британского производителя Elekta на мощностях АО «НИИТФА», в июне 2021 года – заключила договор с GE Healthcare о локализации трех моделей высокопольных МРТ 1,5 Тл на мощностях этого же АО. Предполагается, что локализованное оборудование выйдет в серийное производство в 2022 году.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2020 году выручка компании составила 1,169 млрд рублей, убыток – 298 млн рублей.

Фото: Русатом Хэлскеа

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