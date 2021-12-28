Центр лекобеспечения объявил аукционы на закупку препаратов по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку препаратов, которые закупаются по программе ВЗН. Всего объявлено 19 аукционов.

Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей.

— Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 207 452 830,00 руб.

Окончание подачи заявок: 30.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 11.01.2022 14:00.

— Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 66 442 247,95 руб.

Окончание подачи заявок: 30.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 11.01.2022 09:00.

— Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 983 649 648,60 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 09:40.

— Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 25 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 901 943,50 руб.

Окончание подачи заявок: 30.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 11.01.2022 09:15.

— Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 625 437 570,00 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 09:55.

— Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 722 653 610,00 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 10:10.

— Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 663 350 692,80 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 10:25.

— Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 543 948 136,00 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 10:40.

— Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 900 МЕ + 800 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 503 431 217,00 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 10:55.

— Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД

Начальная (максимальная) цена контракта: 769 425 600,00 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 11:10.

— Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 — 1500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 894 387 200,00 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 11:25.

— Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 900 МЕ + 800 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 525 620 297,00 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 11:40.

— Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 — 1500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 806 694 400,00 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 11:55.

— Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл и/или 20 мг/мл, 20 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 263 243 743,40 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.01.2022 12:50.

— Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,8 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 135 928,82 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.01.2022 13:05.

— Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл и/или 40 мг/ 0,4 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 9 501 463,20 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.01.2022 13:20.

— Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 20 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 380 860 928,00 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 12:10.

— Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 272 789 006,60 руб.

Окончание подачи заявок: 12.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.01.2022 13:35.

— Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 31 502 493,88 руб.

Окончание подачи заявок: 14.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 12:25.

Елена Сидорова

pharmvestnik