ФАС назвало объем сэкономленных средств при закупке лекарств для «Круга добра»

В 2021 году ФАС помогло благотворительному фонду «Круг добра» снизить стоимость закупаемых лекарств на 33%. Представители службы участвовали в переговорах фонда с фармпроизводителями по закупке 20 незарегистрированных в России лекарств.

В 2021 году ФАС участвовало в переговорах «Круга добра» с фармпроизводителями по закупке 20 незарегистрированных в России лекарственных препаратов. В результате удалось договориться о значительном снижении цен. Об этом сообщалось на заседании Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции на товарных рынках лекарств и БАД.

«В 2021 году служба участвовала в переговорах «Круга добра» с фармпроизводителями по закупке 20 незарегистрированных в России лекарственных препаратов. Снижение цен в отношении 10 из них по итогам переговорного процесса достигло в среднем 33% относительно предложенных фармкомпаниями и до 61% относительно цен, которые действовали ранее», — говорится в сообщении службы.

Правительство направило в этом году фонду «Круг добра» 60 млрд руб. на закупку дорогостоящих лекарств и медизделий.

Елена Сидорова

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