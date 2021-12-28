Минздрав выдал разрешение на ввоз серии применяемого при COVID-19 иммунодепрессанта

Минздрав выдал разрешение на ввоз партии препарата «Кинерет» (МНН анакинра). Минздрав включил анакинру в схемы лечения госпитализированных больных с COVID-19 при тяжелом и очень тяжелом течении заболевания.

Разрешение на экстренное применение во время пандемии получил препарат «Кинерет» (МНН анакинра). Регулятор выдал разрешение компании «Р-фарм». Держателем регистрационного удостоверения в ГРЛС указана компания Swedish Orphan Biovitrum. Речь идет о ввозе двух партий лекарства общим объемом 8261 упаковка. Заявку на одобрение подавало АО «Р-Фарм». Информация размещена в ГРЛС.

Препарат включили в «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для лечения новой коронавирусной инфекции» в ноябре 2021 года.

«Кинерет» — рекомбинантный антагонист рецептора интерлейкина-1 человека. Препарат блокирует активность цитокина, который является ключевым медиатором воспаления. Минздрав включил анакинру в схемы лечения госпитализированных больных с COVID-19 при тяжелом и очень тяжелом течении заболевания.

Анакинра зарегистрирована в России в феврале 2021 года. Согласно данным Росздравнадзора, 13 декабря 2021 года в гражданский оборот выпущена первая серия препарата. Организацией, выпустившей в оборот «Кинерет», стала компания «Р-Фарм». Правительство включило лекарство в новый Перечень ЖНВЛП с 2022 года.

Как поясняли «ФВ» международные производители, ввоз зарегистрированного препарата по правилам, применяемым во время пандемии, необходим для ввоза лекарства в международной упаковке, в случае если фармкомпания не успела предоставить произведенный для России препарат.

Ринат Васбеев

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