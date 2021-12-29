Росстат расширил перечень лекарств для определения индекса потребительских цен

С 2022 года Росстат будет отслеживать стоимость 64 препаратов, а не 53. Это необходимо для определения индекса потребительских цен на лекарства. Их список в сообщении Росстата не приводится.

Росстат с нового года корректирует набор товаров и внедряет новые источники получения данных для определения еженедельного и ежемесячного индекса потребительских цен, сообщается на сайте организации.

Большая часть изменений касается перечня медикаментов, который актуализирован на основе анализа объемов их реализации и с учетом предложений Минздрава. Вместо 53 будут наблюдаться 64 лекарственных средства. 32 из них входят в перечень ЖНВЛП. Их список в сообщении Росстата не приводится.

Ежемесячная регистрация цен будет проводиться в последние пять дней месяца (ранее начиналась в 20-х числах и заканчивалась 25-го числа отчетного месяца). Сроки раскрытия информации на сайте Росстата не меняются.

Елена Сидорова

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