ОНФ предложил решить проблему с поставками лекарств с помощью «электронных магазинов»

Для стабилизации ситуации с закупкой льготных лекарств необходимо развивать «электронные магазины» или «закупку с полки», считают участники проекта Общероссийского народного фронта «Бюро расследований».

Одним из решений проблемы с обеспечением граждан необходимыми лекарствами могло бы стать увеличение объемов закупок по процедуре «электронный магазин» или «закупка с полок». Участники проекта Общероссийского народного фронта «Бюро расследований» считают, что сейчас эта процедура практически не востребована больницами – участниками госзакупок.

«На официальных площадках почти нет медицинского ассортимента. Вместе с тем коммерческие аптеки полностью закрывают свои потребности через «электронные магазины», создают целые информационные системы, которые следят за складом, автоматически пополняют пробелы», – считает руководитель проекта Валерий Алексеев.

Представители ОНФ в регионах отмечают, что проблема несвоевременных закупок стоит очень остро из-за срывов торгов, а также из-за того, что лекарства закупаются в недостаточном объеме.

По словам Алексеева, для решения проблемы уже сформированы предложения в органы власти, авторы инициативы рассчитывают «на проактивный подход со стороны ключевых регуляторов закупок в сфере здравоохранения».

«Электронный магазин» представляет собой площадку для проведения малых закупок, где можно выбрать наилучший вариант среди полученных от исполнителей предложений.

Фото: onf.ru

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