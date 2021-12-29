Минпромторг определил индикатор риска нарушения требований при производстве лекарств

Двукратное и более увеличение случаев несоответствия лекарств требований по их качеству, эффективности и безопасности Минпромторг считает индикатором риска нарушений требований при фармпроизводстве.

Минпромторг разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа «Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований по федеральному лицензионному контролю деятельности по производству лекарственных средств для медицинского применения».

В министерстве считают, что индикатором такого риска является двукратное и более увеличение в течение года случаев выявленных несоответствий находящихся в обращении лекарств по показателям качества, эффективности и безопасности, согласно постановлению правительства РФ № 1049 от 29 июня 2021 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств».

Индикаторы риска нарушения обязательных требований могут стать основанием для внеплановых проверок.

«ФВ» писал, что Минпромторг утвердил на 2022 год программу профилактики рисков причинения вреда жизни и здоровью граждан при производстве лекарств.

Типичные нарушения:

не соблюдаются условия хранения сырья, материалов и готовой продукции;

мероприятия по предотвращению перекрестной контаминации выполняются не в полном объеме, что может оказать влияние на качество лекарств;

процесс производства не соответствует требованиям промышленного регламента;

не соблюдаются требования об использовании только фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) при производстве лекарств в качестве действующего и (или) вспомогательного вещества, а также в иных технологических целях.

Елена Сидорова

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