Минздрав добавил в новые рекомендации по лечению COVID-19 три новых препарата

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 до 14-й версии. В них вошли три новых препарата для лечения коронавируса: Lagevrio, Paxlovid, «МИР 19». Также в рекомендациях появилась вакцина «Спутник М» для подростков.

Минздрав России опубликовал 14-ю версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В новую версию включены молнупиравир (Lagevrio), синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная] («МИР 19») и нирматрелвир+ритонавир (Paxlovid), сообщает пресс-служба Минздрава. При этом в разделе «Этиотропное лечение» есть только шесть препаратов:

фавипиравир; молнупиравир; ремдесивир; синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная]; умифеновир; интерферон-альфа.

«Для лечения пациентов с COVID-19, начиная с возраста 12 лет и массой тела не менее 40 кг, которые подвержены повышенному риску развития тяжелого заболевания, может применяться препарат нирматрелвир+ритонавир (в таблетках)», — говорится в документе.

Также обновлены сведения об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий пациентам с легким и среднетяжелым течением COVID-19, проходящим лечение в стационаре.

Кроме того в рекомендации по профилактике COVID-19 включена вакцина для детей старше 12 лет «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак-М»).

FDA разрешило экстренное применение двух пероральных препаратов для лечения коронавируса: молнупиравир от компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co) и нирматрелвир+ритонавир компании Pfizer. Оба средства назначаются по рецепту после подтверждения COVID-19 или в течение пяти дней с момента появления симптомов для пациентов старше 18 лет. Они не зарегистрированы в России, назначение препаратов возможно при решении врачебной комиссии и разрешения на временное обращение Минздрава.

Разрешение на применение «МИР 19» Минздрав России выдал 22 декабря. Препарат в виде лиофилизата для ингаляции предназначен только для использования в стационарах.

«Гам-КОВИД-Вак-М» зарегистрировали в России 24 ноября. Это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V» для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой.

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