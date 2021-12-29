Участок «Медпрофит» в ОЭЗ Санкт-Петербурга перейдет «Биокаду»

«Биокад» арендовал еще один участок на площадке «Нойдорф» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Ранее эти площади занимало ООО «Медпрофит», намеревавшееся создать в ОЭЗ производство стентов и катетеров по технологии немецкой Translumina. С ноября 2021 года «Медпрофит» проходит процедуру банкротства. Но, по словам гендиректора управляющей компании ОЭЗ Татьяны Рондалевой, компания планирует реализовать свой проект на другой площадке особой экономической зоны – «Новоорловская».

В ноябре 2021 года экспертный совет ОЭЗ согласовал выделение дополнительного земельного участка площадью 0,97 га фармкомпании «Биокад». На площадке «Нойдорф» «Биокад» уже арендует около 5 га, на которых с 2010 года построил три очереди фармацевтического завода. Дополнительные площади компании понадобились «для дальнейшей реализации проекта».

С 2016 года этот участок занимало ООО «Медпрофит». Арендный договор с резидентом, по словам Рондалевой, расторгнут.

«Медпрофит» к 2017 году планировала за 499 млн рублей организовать в ОЭЗ производство внутрисосудистых стентов и катетеров для лечения кардиологических заболеваний по технологии Translumina.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», компания «Медпрофит» учреждена в 2015 году, она на 55,5% принадлежит ООО «Медпрофит», на 4,5 % – Валентину Лазареву и на 40% – гражданину Австрии Зигфриду Айнхеллигу.

Айнхеллиг – сооснователь и президент австрийской компании Products & Features (P+F), специализирующейся на минимально инвазивных решениях в области кардиологии. До этого он был соучредителем и главным исполнительным директором производителя стентов и катетеров Translumina.

В 2017 году ООО «Медпрофит» подавала в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к Айнхеллигу об исключении его из состава участников общества и взыскании причиненных убытков. В материалах дела говорится, что «Медпрофит» передал P+F 1,5 млн евро авансом за поставку и пусконаладку оборудования, но работы не были проведены. Айнхеллинг объяснял это тем, что российская компания не вложила со своей стороны 20 млн евро в создание предприятия. Суд первой инстанции и апелляция иск не удовлетворили. Таким образом, трансфер технологий Translumina на предприятие в ОЭЗ не состоялся.

В конце ноября 2021 года «Медпрофит» подала в тот же суд заявление о своем банкротстве. Иск принят к производству 2 декабря.

Вопрос о продолжении сотрудничества «Медпрофита» с ОЭЗ остается открытым. Рондалева сообщила, что управляющей компании ОЭЗ неизвестно о процедуре банкротства «Медпрофита». По ее словам, если компания-резидент банкротится, то соглашение о ведении деятельности в ОЭЗ с ней автоматически расторгается. Она также добавила, что «Медпрофит» планирует актуализировать свой бизнес-план и скорректировать его параметры, в том числе, увеличить объем необходимого земельного участка, и будет реализовывать проект на площадке «Новоорловская».

В «Нойдорфе» компания «Медпрофит» провела предпроектные работы и нулевой цикл подготовки земельного участка.

Осенью текущего года компания «Стентекс» (создана как проект ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) сообщила о завершении первого этапа трансфера технологий немецкой Translumina и о начале коммерческого производства коронарных стент-систем и катетеров на территории инновационного центра «Сколково».