Казахстан получит около 1 млн доз «Спутника Лайт» в I квартале 2022 года

Власти Казахстана планируют поставить в республику 150 тыс. доз российской вакцины «Спутник Лайт» в конце декабря текущего года или в начале января 2022 года, сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения страны Айжан Есмагамбетова.

«В конце декабря — начале января есть договоренность о поставке первых 150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»», — приводит ТАСС слова Есмагамбетовой.

Она отметила, что сейчас ведутся переговоры с производителями вакцины.

«По вакцине «Спутник Лайт» предварительно переговоры проведены. Планируется поставить порядка 1 млн доз в первом квартале 2022 года», — пояснила представитель минздрава.

Есмагамбетова добавила, что Казахстан также ведет переговоры о поставках вакцин от коронавируса с другими странами.

В республике с 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса «Спутником V», произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике стартовала иммунизация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm.

gxpnews