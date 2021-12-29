«Промомед» отгрузил первую партию инъекционного «Арепливира» Казахстан получит около 1 млн доз «Спутника Лайт» в I квартале 2022 года » Минздрав России отменил регистрацию 11 лекарственных средств Министерство здравоохранения России приняло решения об отмене государственной регистрации 11 лекарственных препаратов, свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). — «Листенон» (суксаметония хлорид) — раствор для внутривенного и внутримышечного введения,20 мг/мл, Такеда Австрия ГмбХ; — «Нолипрел форте» (периндоприл+индапамид), таблетки 4 мг+1,25 мг, Лаборатории Сервье Индастри; — «Нолипрел» (периндоприл+индапамид), таблетки 2 мг+0,625 мг, Лаборатории Сервье Индастри; — «Осталон» (алендроновая кислота), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 70 мг, Гедеон Рихтер Польша; — «Пиксуври» (пиксантрон), лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления инфузий, 29 мг, Каталент ЮК Пэкэджинг Лимитед, Великобритания; — «Престариум», (периндоприл), таблетки 2 мг, 4 мг, 8 мг, Лаборатории Сервье Индастри; — «Проскар» (финастерид), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, Мерк Шарп и Доум Б.В., Нидерланды; — «РиоФаст» (магалдрат), таблетки жевательные, 800 мг, Такеда ГмбХ, Германия; — «РиоФаст» (магалдрат), суспензия для приема внутрь, 800 мг/10 мл, 1600 мл/10 мл, Такеда ГмбХ, Германия; — «Эднит», (эналаприл), таблетки 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг, ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия; — Одуванчика корни (корни измельченные), АО «НПО» «Микроген», Россия. gxpnews