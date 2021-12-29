«Промомед» отгрузил первую партию инъекционного «Арепливира»

Первая партия отечественного инъекционного препарата прямого действия для лечения коронавируса «Арепливир» отгружена с завода «Биохимик», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика — ГК «Промомед».

«Министерство здравоохранения РФ включило инъекционную форму противовирусного препарата прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) в обновленную, четырнадцатую, версию временных методических рекомендаций «По профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», выпущенную 27 декабря 2021 года. В тот же день первая партия препарата была отгружена с завода «Биохимик» (входит в ГК «Промомед»)», — говорится в сообщении.

До конца года «Промомед» планирует отправить для стационаров страны около 300 тыс. доз препарата. Предприятие ГК «Биохимик», выпускающее с середины 2020 года «Арепливир» в таблетированной форме, подготовило производственные мощности завода для бесперебойной поставки препарата для парентерального введения по многочисленным запросам медиков, отметили в компании.

«На фоне курса терапии исследуемым препаратом более чем в два раза чаще и в два раза быстрее наблюдается значимое улучшение клинического статуса пациентов, даже имеющих факторы риска, например, пациентов старше 60 лет. Уже через 10 дней терапии более чем у 90% пациентов (по сравнению с 62,04% в группе сравнения) наблюдалось соответствие критериям выписки из стационара», — сказала член-корреспондент РАН, профессор, заведующая кафедрой педиатрии МГУ имени Огарева Лариса Балыкова.

Компания сообщила о регистрации в РФ «Арепливира» в инъекционной форме 12 ноября 2021 года. В рамках многоцентрового сравнительного клинического исследования под руководством академика РАН Дмитрия Пушкаря были подтверждены эффективность и безопасность препарата, отметили в «Промомед».

gxpnews