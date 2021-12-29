Россия вошла в пятерку лидеров по производству и экспорту вакцин от COVID-19

Россия заняла пятое место в мире по выпуску и экспорту вакцин от COVID-19, ее доля составила менее 3%. Всего в мире произведено уже более 10 млрд доз вакцины, почти 3,7 млрд доз экспортировано в другие страны.

В 2021 году Россия поставила на внутренний и внешний рынки около 233 млн доз вакцины (2,3% мирового предложения), в том числе 93,4 млн доз на экспорт (2,6% мирового экспорта вакцин от COVID-19). Об этом пишет РБК со ссылкой на Всемирную торговую организацию, которая совместно с Международным валютным фондом отслеживают данные о производстве и глобальной торговле вакцинами от коронавируса.

Лидеры по производству вакцин:

Китай — 4,5 млрд доз (45%);

Евросоюз — 2,25 млрд (22,4%);

Индия — 1,6 млрд (15,6%);

США — 847,5 млн (8,5%);

Россия — 232,9 млн (2,3%).

Лидеры по экспорту вакцин:

Китай — 1,5 млрд (40,6%);

Евросоюз — 1,4 млрд (37,3%);

США — 348 млн (9,5%);

Южная Корея — 133,6 млн (3,6%);

Россия — 93,4 млн (2,6%).

Всего в мире произведено уже более 10 млрд доз вакцины от коронавируса, из которых почти 3,7 млрд доз экспортировано в другие страны, следует из данных ВТО.

По данным Федеральной таможенной службы, за десять месяцев текущего года российский экспорт вакцин в стоимостном выражении составил более 1,2 млрд долл. (608,6 т в натуральном выражении). Поставки подскочили в октябре до 356 млн долл., что более чем в два раза превышает сентябрьские показатели и является абсолютным рекордом с начала 1990-х годов. Ранее экспорт вакцин даже в годовом выражении ни разу не превышал 71 млн долл. (2020 год). Максимум поставок в натуральном выражении был зафиксирован в августе — 105,8 т на сумму 123,8 млн долл.

Резкий рост этой продукции начался в 2021 году после масштабного запуска производства «Спутника V». За первое полугодие 2021 года Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно.

Пятерка стран, которые покупали российские «прочие вакцины» в 2021 году:

Аргентина — 220 млн долл.;

Мексика — 190 млн долл.;

Объединенные Арабские Эмираты — 126 млн долл.;

Казахстан — 114 млн долл.;

Индия — 112 млн долл.

Елена Сидорова

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