Минздрав планирует усилить контроль за дорогостоящими схемами лечения

ФОМС и Минздрав планируют в 2022 году предупреждать неоправданное использование медицинскими организациями высокомаржинальных схем лечения. Эксперты считают, что такая ситуация характерна для частных стационаров, работающих в системе ОМС.

В 2022 году Федеральный фонд ОМС, Минздрав и Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭЭКМП) будут разрабатывать инструменты профилактики отказа медицинских организаций от более дешевого лечения в пользу дорогостоящих схем, сообщил генеральный директор центра Виталий Омельяновский на заседании профильной комиссии министерства по хирургии 17 декабря, пишет «Медицинский вестник».

Омельяновский пояснил, что медорганизации зачастую нарушают стандарты и клинические рекомендации, зарабатывая на применении более дешевых схем терапии и методов лечения в рамках установленных клинико-статистическими группами (КСГ) тарифов.

«Такие ситуации есть. В следующем году и Минздрав, и наш центр, и ФОМС будут придумывать инструменты, как профилактировать использование более маржинальных подходов в ущерб менее маржинальным», — сообщил Омельяновский.

В ЦЭЭКМП «МВ» уточнили, что возможно применение различных механизмов, минимизирующих злоупотребления, однако большинство возможных подходов предполагает увеличение финансирования.

«Выбор конкретного подхода будет во многом зависеть от параметров финансового обеспечения медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы центра.

Как заявил 27 декабря главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн, ситуация с приоритетом выбора более маржинальных схем характерна для частных стационаров, работающих в системе ОМС. По его мнению, это ставит в неравное положение государственные и частные клиники.

«Они выбирают «легких» больных, а «тяжелые» попадают к нам сразу», — уточнил Карпин.

Ранее в Медицинском институте им. Березина Сергея (МИБС) изданию поясняли, что тактику лечения каждого пациента определяет медицинский консилиум из врачей разных профилей. Они ориентируются на клинические рекомендации, которые, как правило, предусматривают переход к более дорогой химиотерапии и к иммунотерапии, только если первая и вторая линии химиотерапии не сработали и болезнь продолжает прогрессировать.

В октябре «ФВ» писал, что пациентские организации обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором призвали повысить доступность современной терапии для пациентов с онкологией. В нем указывается, что в соответствии с методическими рекомендациями по способам оплаты медпомощи с 2021 года возмещение по тарифам ОМС получают только препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП. Для остальных лекарств, в том числе входящих в клинические рекомендации Минздрава, предусматривается «минимальный тариф на возмещение в рамках системы ОМС, который не покрывает даже 30% от фактической стоимости». Из-за этого медучреждениям приходится отказываться от дорогостоящих схем лечения.

Эксперты отмечают, что после внедрения в 2021 году методических рекомендаций по некоторым схемам доступность препаратов в системе ОМС снизилась на 60%.

pharmvestnik