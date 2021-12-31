ВСП опасается дефицита лекарств от ВИЧ и рака из-за правила «второй лишний»

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обеспокоен возможным введением правила «второй лишний» при закупке стратегически значимых лекарств по перечню из 15 МНН. ВСП обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой отказаться от правила «второй лишний» и использовать «иные меры стимулирования развития отечественной фармацевтической промышленности». По мнению союза, такое регулирование уже на первоначальном этапе приведет к повышению расходов заказчиков из-за исключения конкуренции в закупках. Кроме того, введение нового правила повлечет снижение количества вводимых в оборот иностранных и менее локализованных российских препаратов, а в дальнейшем и монополизацию рынка. Всероссийский союз пациентов (ВСП) обеспокоен возможным введением правила «второй лишний» при закупке стратегически значимых лекарств по перечню из 15 МНН. ВСП обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой отказаться от правила «второй лишний» и использовать «иные меры стимулирования развития отечественной фармацевтической промышленности». По мнению союза, такое регулирование уже на первоначальном этапе приведет к повышению расходов заказчиков из-за исключения конкуренции в закупках. Кроме того, введение нового правила повлечет снижение количества вводимых в оборот иностранных и менее локализованных российских препаратов, а в дальнейшем и монополизацию рынка.

В среднесрочной перспективе, указали в ВСП, правило «второй лишний» в случае с позициями, не имеющими широкого распространения в коммерческом и розничном сегменте рынка, повлечет полное прекращение ввода препаратов в оборот из-за отсутствия возможности продажи госзаказчикам.

«В совокупности все это приведет к монополизации рынка, полной зависимости всех заказчиков от одного производителя и критичному повышению уровня рисков для пациентов. А в части пациентов, которые испытывают проблемы с конкретным препаратом в связи с индивидуальной непереносимостью, правило «второй лишний» приведет к полному лишению доступа к терапии в условиях фактического ухода с рынка всех альтернативных препаратов», – отметили в Союзе пациентов.

Проект правительственного постановления, устанавливающего правило «второй лишний» при проведении госзакупок лекарств по 15 МНН, был представлен Минпромторгом 15 ноября. В списке числится семь препаратов против ВИЧ, четыре – для терапии рака, два – от диабета и еще два – от туберкулеза. В документе указано, что победа на тендерах достанется поставщику препарата, который имеет производство по полному циклу, включая субстанцию, в одной из стран Евразийского союза (ЕАЭС). При этом рыночная доля локально произведенного продукта должна составлять не менее 50%.

Нововведение, по мнению Минпромторга, должно простимулировать отечественные фармкомпании углублять локализацию производства, в том числе ради сокращения зависимости от импортных поставок лекарств. Механизм будут тестировать на 15 препаратах, но позднее перечень «второй лишний» дополнится препаратами из списка стратегически важных, производимых в одной из стран ЕАЭС и предназначенных для лечения социально значимых или опасных заболеваний.

Vademecum провел анализ данных Государственного реестра лекарственных средств, который позволил предположить, что после вступления регламента в силу наибольший выигрыш, вероятнее всего, достанется компаниям «Р-Фарм», «Фармасинтез», «Биокад» и «Герофарм». Правило грозит потеснить на рынке госзакупок участников «большой инсулиновой тройки» – Sanofi и Eli Lilly.