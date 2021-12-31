Тунис зарегистрировал «Спутник Лайт»

В Тунисе одобрили «Спутник Лайт» в качестве универсальной бустерной вакцины. «Спутник V» был зарегистрирован в этой стране в конце января.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об утверждении Министерством здравоохранения Туниса российской однодозовой вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса в качестве универсальной бустерной вакцины. Тунис стал 26-й страной, зарегистрировавшей эту вакцину. «Спутник V» был одобрен в этой стране в конце января.
Вакцина основана на аденовирусе человека серотипа 26, который является первым компонентом вакцины «Спутник V».