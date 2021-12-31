ВСП опасается дефицита лекарств от ВИЧ и рака из-за правила «второй лишний» Нижегородская областная фармация построит склад фармпродукции за 1,7 млрд рублей » Тунис зарегистрировал «Спутник Лайт» В Тунисе одобрили «Спутник Лайт» в качестве универсальной бустерной вакцины. «Спутник V» был зарегистрирован в этой стране в конце января. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об утверждении Министерством здравоохранения Туниса российской однодозовой вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса в качестве универсальной бустерной вакцины. Тунис стал 26-й страной, зарегистрировавшей эту вакцину. «Спутник V» был одобрен в этой стране в конце января. Вакцина основана на аденовирусе человека серотипа 26, который является первым компонентом вакцины «Спутник V». В Центре им. Гамалеи провели исследование, которое показало, что ревакцинация «Спутником Лайт» после вакцинации «Спутником» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител на вариант коронавируса «Омикрон».

Фото: sputnikvaccine.com

Елена Сидорова

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