Нижегородская областная фармация построит склад фармпродукции за 1,7 млрд рублей

Заявка ГП НО «Нижегородская областная фармация» (ГП НО «НОФ») на предоставление участка в Дзержинске под строительство складского комплекса была одобрена Советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Об этом сообщило сетевое издание «Дзержинское время».

Госпредприятие региона намерено построить склад фармацевтической продукции за 24 месяца, инвестировав в строительство 1,7 миллиарда рублей. Площадь предоставленного фармации земельного участка превышает 138 тысяч квадратных метров.

Нижегородская областная фармация включает в себя крупнейшую в области государственную аптечную сеть «Госаптека», логистический комплекс со специализированными складскими помещениями для хранения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также административный аппарат, который обеспечивает деятельность предприятия.

В состав ГП НО «НОФ» входят 282 аптечные организации (163 аптеки, 117 аптечных пунктов и два аптечных киоска), обеспечивающие 43 района Нижегородской области лекарствами и медизделиями.

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