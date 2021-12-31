Продажи назального «Спутника V» планируется начать в первом квартале 2022 года

Назальная форма российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» эффективна против омикрон-штамма. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте разработчика.

«Не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи», – гласит публикация.

Препарат должен поступить на рынок в первом квартале 2022 года.

В апреле 2021 года стало известно о доклинических испытаниях спрея линейки «Спутник». В сентябре стартовали клинические исследования, не выявившие побочных эффектов.

SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 создает дополнительный барьер в верхних дыхательных путях. Он подойдет вакцинированным любыми препаратами, в том числе «Спутником V» или «Спутником Лайт». Процедура безболезненна.

gxpnews