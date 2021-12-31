«Эльбрус Капитал» инвестировал 750 млн рублей в компанию по продвижению фармацевтических брендов

Инвестиционный фонд «Эльбрус Капитала» Elbrus Capital Fund III приобрел долю в Breffi – компании, занимающейся омниканальным маркетингом фармацевтических брендов. Инструменты продвижения препаратов уходят из офлайна (через медицинских представителей) в онлайн, и пандемия ускорила этот процесс, сообщили в фонде. Breffi будет делать ставку на использование цифровых и дистанционных каналов, а также разрабатывать программы поддержки пациентов. Инвестиционный фонд «Эльбрус Капитала» Elbrus Capital Fund III приобрел долю в Breffi – компании, занимающейся омниканальным маркетингом фармацевтических брендов. Инструменты продвижения препаратов уходят из офлайна (через медицинских представителей) в онлайн, и пандемия ускорила этот процесс, сообщили в фонде. Breffi будет делать ставку на использование цифровых и дистанционных каналов, а также разрабатывать программы поддержки пациентов.

Какая доля сервиса теперь принадлежит фонду, стороны не раскрывают. Отмечается лишь, что речь идет о «крупной миноритарной» доле.

Breffi основана в 2012 году. Управляющие бизнесом Breffi ООО «Брефи маркетинг» и ООО «Райт персепшн» до сделки на 65% принадлежали Евгению Гордееву, на 35% – Ирине Шрамовой. Оба – выходцы из AstraZeneca: Гордеев проработал там до основания Breffi почти 10 лет, специализируясь на маркетинге, а Шрамова руководила командой продаж на юге и в Москве. Позже их партнером стал давний сотрудник Breffi Антон Бондаренко.

С 20-х чисел декабря 2021 года обе компании принадлежат кипрской «Бейсикстатус холдингз лимитед». Помимо фонда, новым совладельцем официально стал Антон Бондаренко, уточнил Vademecum Гордеев. Все партнеры продолжат управлять бизнесом и сохранят контроль в принятии решений.

Breffi занималась в основном продвижением в России брендированных лекарств, преимущественно через врачебное сообщество. У компании, по ее собственным данным, более ста клиентов, большинство из которых – международные фармкомпании. Совокупная выручка Breffi в 2021 году, как сообщают стороны, превысила 500 млн рублей.

Средства, полученные от фонда, будут направлены на развитие компании, масштабирование текущего бизнеса, создание новых цифровых продуктов и выход в смежные направления. «Breffi, с одной стороны, продолжит использовать дистанционные и цифровые каналы для продвижения фармацевтических брендов, в том числе осваивая новые терапевтические направления. С другой – будет развивать программы поддержки пациентов, которым в России пока уделяется очень мало внимания», – рассказал Vademecum Евгений Гордеев. Речь идет о сервисах, позволяющих отслеживать выполнение назначенных врачом рекомендаций, получать информацию о скидках.

У Breffi уже разработано приложение «Незабудка» с этими функциями. Теперь Breffi будет работать с конструктором программ поддержки пациентов (Patient Support Programes) для создания приложений по различным терапевтическим направлениям (например, деменция, аутизм, сердечно-сосудистые заболевания) с учетом их особенностей.

Elbrus Capital Fund III – третий инвестиционный фонд «Эльбрус Капитала», созданный для инвестиций в цифровые технологии и интернет, потребительские товары и услуги, финансовый сектор, фармацевтику. В начале 2021 года в новый фонд было привлечено $260 млн. «Эльбрус Капитал» уже инвестировал в проекты в здравоохранении – в сеть клиник «Национальная медицинская сеть», производителя субстанций «Активный компонент».

Breffi находится на стыке направлений, интересующих «Эльбрус Капитал», – фармацевтики и цифровых технологий, объяснил Vademecum представитель фонда. «Мы видим, что контакты с врачами со стороны фармкомпаний раньше в основном происходили через офлайн-каналы и армию медицинских представителей. Но мир меняется, цифровые каналы продвижения все больше набирают обороты. Россия долгое время отставала от развитых стран, в том числе Европы и США, по темпам такой трансформации, но тенденция усиливается, особенно в пандемию», – сообщил он.

Российские фармкомпании потратят на маркетинг в 2021 году 241 млрд рублей, следует из оценки «Эльбрус Капитала» на основе данных Ipsos. При этом 43% от этой суммы (104 млрд рублей) будет затрачено на продвижение среди врачей, из них более 90% – через офлайн-каналы.

Фото: epam-group.ru

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