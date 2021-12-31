«Р-Фарм» локализовал производство линейных ускорителей Varian Halcyon в ОЭЗ «Дубна»

Фабрика радиотерапевтической техники (Фабрика РТТ, входит в ГК «Р-Фарм» Алексея Репика), локализовала производство cистемы лучевой терапии высокой точности Halcyon по лицензии Varian Medical Systems на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области. Первый собранный в России аппарат модели Elite инсталлирован в Хабаровском краевом клиническом центре онкологии, всего на предприятии планируют произвести до 200 линейных ускорителей. Фабрика радиотерапевтической техники (Фабрика РТТ, входит в ГК «Р-Фарм» Алексея Репика), локализовала производство cистемы лучевой терапии высокой точности Halcyon по лицензии Varian Medical Systems на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области. Первый собранный в России аппарат модели Elite инсталлирован в Хабаровском краевом клиническом центре онкологии, всего на предприятии планируют произвести до 200 линейных ускорителей.

Производство Halcyon локализовано в трех модификациях, включая наиболее продвинутую версию Halcyon Elite, рассказал генеральный директор Фабрики РТТ Андрей Попов. Ключевые преимущества линейного ускорителя – пропускная способность свыше ста пациентов в день, наличие компьютерной томографии в коническом пучке для более точной визуализации мягких тканей, технология реконструкции изображений іСВСТ для снижения шумов и улучшения однородности изображения, а также минимальные требования к усилению радиационной защиты помещения, которые позволяют установить аппарат в каньоне, спроектированном под аппараты гамма-терапии.

Ускоритель позволяет проводить лучевую терапию пациентам с новообразованиями головы и шеи, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, центральной и периферической нервной системы, злокачественными заболеваниями лимфоидной системы как для радикального лечения, так и для паллиативной помощи.

По состоянию на декабрь 2021 года на предприятии собрано восемь ускорителей Halcyon, поставка оборудования в Хабаровский онкодиспансер была реализована в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». По данным ЕИС в сфере закупок, стоимость контракта на систему лучевой терапии с принадлежностями составила 195,1 млн рублей.

О планах по локализации Halcyon стало известно летом 2019 года. «У Varian есть новейший продукт, который на порядок отличается от всех имеющихся на рынке, – Halcyon. Он в линейке компании самый современный, быстрый и простой в использовании. Ведь важно, чтобы на оборудовании было легко работать, чтобы можно было увеличить пропускную способность. Halcyon отвечает этим запросам, мы надеемся, что в следующем году он тоже будет российским и начнет производиться у нас», – рассказывал Алексей Репик Vademecum в июле 2019 года.

В сентябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации новой версии аппаратов мейджора Halcyon. Документ предполагал сборку 200 линейных ускорителей и был рассчитан на пять лет. В августе – октябре 2021 года Фабрика РТТ получила регудостоверение Росздравнадзора на сборку ускорителей на базе предприятия в ОЭЗ «Дубна».

Проект локализации линейных ускорителей Varian – «Фабрика радиотерапевтической техники» в ОЭЗ «Дубна» – в 2016 году инициировал соучредитель «ПЭТ‑Технолоджи» Алексей Царьков. Предполагалось, что организация производства потребует 900 млн рублей инвестиций, а завод будет запущен в 2018 году. Позднее Царьков вышел из проекта, а его долю через ООО «Р‑Фарм венчурс» выкупил Алексей Репик.

Весной 2019 года Фабрика РТТ верифицировала удостоверения на Clinac и Unique в Росздравнадзоре и начала сборку линейных ускорителей. Производственная мощность предприятия составляет до 75 линейных ускорителей в год. Первые поставки локализованных ускорителей начались в феврале 2020 года – ускоритель Varian Unique российской сборки был отгружен в Ярославскую областную клиническую онкологическую больницу.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Фабрика РТТ» на 75% принадлежит «Р-Фарм Венчурс» Алексея Репика, еще 24,98% владеет Андрей Попов. В 2020 году предприятие выручило 5,685 млрд рублей, чистая прибыль составила 881 млн рублей. В 2020 году компания заняла 4-ю строчку в ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий по версии Аналитического центра Vademecum с объем поставок 4,33 млрд рублей.

Подробнее о рынке госзаказа линейных ускорителей и перспективах поставок по нацпроекту – в исследовании Vademecum и интервью с гендиректором Фабрики РТТ Андреем Поповым.

Фото: hygeia.gr

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