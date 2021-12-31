«Л’Этуаль» открывает аптеки

На площадке магазина косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» в Москве на Новом Арбате открывается аптека, заметил корреспондент Vademecum. Оператор точки – ООО «Алькор и Ко», управляющее сетью магазинов «Л’Этуаль». Компания ищет фармацевтов также в аптеку в Новогиреево, а всего на «Алькор и Ко» оформлены лицензии на пять аптек. На площадке магазина косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» в Москве на Новом Арбате открывается аптека, заметил корреспондент Vademecum. Оператор точки – ООО «Алькор и Ко», управляющее сетью магазинов «Л’Этуаль». Компания ищет фармацевтов также в аптеку в Новогиреево, а всего на «Алькор и Ко» оформлены лицензии на пять аптек.

Аптека от «Алькор и Ко» открывается на огороженном пространстве площадью около 15 кв. м рядом с магазином, она не имеет собственной вывески.

На «Алькор и Ко» еще с 2011 года была зарегистрирована лицензия на розничную торговлю препаратами по пяти адресам в Москве. Помимо Нового Арбата, это магазины на Нахимовском проспекте, Зеленом проспекте в Новогиреево, Земляном Валу и в поселке Знамя Октября в Новомосковском округе.

Через HeadHunter «Л’Этуаль» ищет фармацевтов-провизоров в две аптеки – на Новом Арбате и в Новогиреево.

В «Алькор и Ко» на запрос Vademecum не ответили.

У «Л’Этуаль» есть планы по развертыванию аптек, но пока они не масштабны – до 15 аптек в Москве и несколько в городах-миллионниках, сообщил менеджер аптечной сети.

Это не первый случай захода косметического ритейлера в фармрозницу.

«Магнит» еще в 2018 году заявлял о планах по открытию аптек рядом с магазинами «Магнит Косметик». «У коллег была логика такая, что аптека комплементарна красоте. Было принято решение открывать аптеку почти в каждом «Магнит Косметик», такой условный дрогери. Эта логика была реализована, и сейчас некоторое количество таких объектов открывается, поскольку действительно есть синергия и конверсия аптечного трафика в «красоту» и наоборот», – говорила Vademecum в 2019 году экс-директор проекта «Здоровье» сети «Магнит» Валерия Солок. До 2023 года «Магнит» планировал открыть около 6,5-7 тысяч точек рядом с продуктовыми магазинами и «Магнит Косметик», но уже к концу 2019 года сбавил темпы, сосредоточившись на восстановлении продаж в работающих магазинах. За год с середины 2020 года «Магнит» закрыл почти треть существовавших аптек, на 1 июля 2021 года их было 898.

«Эркафарм» также тестировал формат продажи непродовольственных товаров вместе с лекарствами. Проект закрыт, сообщил представитель сети.

«Алькор и Ко» принадлежит кипрской Letu Holdings Limited. Руководит компанией Татьяна Володина. Сеть в 1990-е основал Максим Климов, скончавшийся в 2013 году. Климов начал бизнес с группы компаний «Курс», которая продавала парфюмерию, косметику и лекарства. «Курс» под руководством Климова развивал аптеки под брендами ICN и «Чудо-Доктор», переименованые в «О3». В 2006 году аптечный бизнес «Курса» (тогда перешедший в новую группу «Алькор и Ко») был продан «Протеку».

«Л’Этуаль», по оценке Infoline, – второй по товарообороту ритейлер в сегменте «косметика и дрогери» (74,1 млрд рублей) по итогам 2020 года. На первом месте – «Магнит Косметик».

Фото: Vademecum

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