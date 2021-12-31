Минздрав разрешил назначать беременным моноклональные антитела при COVID-19

Минздрав России обновил рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции у беременных, рожениц, родильниц и новорожденных. Основные изменения касаются применениях моноклональных антител.
Минздрав опубликовал пятую версию методических рекомендаций «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19», пишет «Медицинский вестник».
В качестве противовирусной терапии по решению врачебной комиссии возможно применение рекомбинантного интерферона альфа-2бета. Исключение составляют случаи применения назальных форм интерферона, которые разрешены во время беременности. Однако возможно назначение противовирусных препаратов беременным по жизненным показаниям.
Также Минздрав разрешил введение четырех моноклональных антител против S-белка беременным:
- сотровимаб,
- бамланивимаб,
- бамланивимаб+этесевимаб,
- казиривимаб+ имдевимаб.
В новой вресии рекомендаций также появилось разрешение на применение у беременных моноклональных антител и таргетного препарата против ключевых медиаторов воспаления — интерлейкина 6 и 1. Их назначают при наличии определенных клинических признаков и по решению врачебной комиссии.
Беременным разрешено применение шести таргетных препаратов:
- тоцилизумаба,
- сарилумаба,
- левилимаба,
- олокизумаба,
- канакинумаба,
- анакинры.
В случае отсутствия в стационаре тоцилизумаба может быть использован сарилумаб или двойная дозировка препаратов олокизумаб или левилимаб.
В качестве противовирусной терапия в послеродовом периоде Минздрав рекомендует применять фавипиравир, в стационаре возможно введение ремдесивира при COVID-19 с тяжелым и очень тяжелым течением.