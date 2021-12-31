Минздрав разрешил назначать беременным моноклональные антитела при COVID-19

Минздрав опубликовал пятую версию методических рекомендаций «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19», пишет «Медицинский вестник».

В качестве противовирусной терапии по решению врачебной комиссии возможно применение рекомбинантного интерферона альфа-2бета. Исключение составляют случаи применения назальных форм интерферона, которые разрешены во время беременности. Однако возможно назначение противовирусных препаратов беременным по жизненным показаниям.

Также Минздрав разрешил введение четырех моноклональных антител против S-белка беременным:

сотровимаб,

бамланивимаб,

бамланивимаб+этесевимаб,

казиривимаб+ имдевимаб.

В новой вресии рекомендаций также появилось разрешение на применение у беременных моноклональных антител и таргетного препарата против ключевых медиаторов воспаления — интерлейкина 6 и 1. Их назначают при наличии определенных клинических признаков и по решению врачебной комиссии.

Беременным разрешено применение шести таргетных препаратов:

тоцилизумаба,

сарилумаба,

левилимаба,

олокизумаба,

канакинумаба,

анакинры.

В случае отсутствия в стационаре тоцилизумаба может быть использован сарилумаб или двойная дозировка препаратов олокизумаб или левилимаб.

В качестве противовирусной терапия в послеродовом периоде Минздрав рекомендует применять фавипиравир, в стационаре возможно введение ремдесивира при COVID-19 с тяжелым и очень тяжелым течением.

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