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Минздрав разрешил назначать беременным моноклональные антитела при COVID-19

Минздрав России обновил рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции у беременных, рожениц, родильниц и новорожденных. Основные изменения касаются применениях моноклональных антител.

Минздрав опубликовал пятую версию методических рекомендаций «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19», пишет «Медицинский вестник».

В качестве противовирусной терапии по решению врачебной комиссии возможно применение рекомбинантного интерферона альфа-2бета. Исключение составляют случаи применения назальных форм интерферона, которые разрешены во время беременности. Однако возможно назначение противовирусных препаратов беременным по жизненным показаниям.

Также Минздрав разрешил введение четырех моноклональных антител против S-белка беременным:

  • сотровимаб,
  • бамланивимаб,
  • бамланивимаб+этесевимаб,
  • казиривимаб+ имдевимаб.

В новой вресии рекомендаций также появилось разрешение на применение у беременных моноклональных антител и таргетного препарата против ключевых медиаторов воспаления — интерлейкина 6 и 1. Их назначают при наличии определенных клинических признаков и по решению врачебной комиссии.

Беременным разрешено применение шести таргетных препаратов:

  • тоцилизумаба,
  • сарилумаба,
  • левилимаба,
  • олокизумаба,
  • канакинумаба,
  • анакинры.

В случае отсутствия в стационаре тоцилизумаба может быть использован сарилумаб или двойная дозировка препаратов олокизумаб или левилимаб.

В качестве противовирусной терапия в послеродовом периоде Минздрав рекомендует применять фавипиравир, в стационаре возможно введение ремдесивира при COVID-19 с тяжелым и очень тяжелым течением.

pharmvestnik

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30 декабря, 2021 | Просмотров: 92