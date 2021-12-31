Samsung Biologics опровергла информацию о покупке Biogen

Компания Samsung Biologics заявила о том, что сообщения СМИ о ее планах по покупке Biogen «не соответствуют действительности», передает FirstWordPharma. В Samsung уточнили, что таких обсуждений не ведется.

Заявление было сделано на следующий день после того, как The Korea Economic Daily со ссылкой на анонимные источники в инвестиционном банке предположила, что Samsung Group ведет переговоры о покупке Biogen в рамках сделки, которая может стоить $40 млрд. Акции Biogen выросли на 12%.

Новость о потенциальной сделке появилась на фоне проблем американской компании из-за провальных продаж препарата для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm. Между тем, истечение срока действия патента на препарат Biogen для лечения рассеянного склероза Tecfidera (диметилфумарат) в середине 2020 года также негативно сказался на показателях продаж компании, отмечает Korean Business Daily.

Акции Biogen выросли приверно на 9%, с $235 за бумагу до $262,4. Еще летом, до выхода на рынок препарата Aduhelm, акции компании стоили около $400.

gxpnews